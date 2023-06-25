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В чём польза растения акант

2:23
Садоводство

Акант (лат. Acanthus) — это род травянистых растений, принадлежащих семейству Акантовые (Acanthaceae). В природе существует около 30 видов аканта, которые произрастают в различных регионах мира. Самым известным видом является акант обыкновенный (Acanthus mollis), который широко используется в ландшафтном дизайне и садоводстве.

В чём польза растения акант
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История и происхождение

История растения акант тесно связана с древнегреческой и римской культурой. Ещё в древности акант использовался в архитектуре и скульптуре, где его изображение часто встречалось на столбах и капителях. Легендарный древнегреческий архитектор Каллимакх назвал акант "цветущей веткой Афродиты" и использовал его мотивы в своих произведениях.

Физические характеристики

Растение акант имеет большие, декоративные листья с зубчатыми краями. Листья аканта обыкновенного имеют серебристо-зеленый цвет и достигают длины до 60 см. Цветение аканта происходит летом, когда на стеблях появляются высокие колосовидные соцветия с белыми или розоватыми цветками.

Преимущества и польза

Акант обладает множеством полезных свойств. Его листья содержат биологически активные вещества, которые имеют противовоспалительное, антибактериальное и антисептическое действие. Экстракт аканта широко используется в косметической и фармацевтической промышленности для производства мазей, кремов и лекарственных препаратов.

Как размножается акант?

Акант размножается как семенами, так и с помощью разделения корневища. Семена аканта следует посеять в грунт весной или осенью. Для разделения корневища растение акант нужно выкопать и разделить на несколько частей, затем каждую часть можно садить в отдельное место.

Места обитания и распространение

Растение акант произрастает в умеренном климате и предпочитает солнечные или полутенистые места. Оно встречается в различных регионах Европы, Азии и Африки. В природе акант можно найти на лесных опушках, склонах гор, а также на берегах рек и озер.

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Акант или медвежья лапа, остролист Посадка и уход
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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