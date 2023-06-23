Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Конгресс США обещает превратить ВСУ во "вторую по силе армию в Европе"
Житель Орска открыл подаренную бочку с водкой спустя 27 лет
Космонавт Кикина назвала секреты здоровья: "Нужно себя любить"
НХЛ отказалась от обязательного использования ЛГБТ-свитеров во время предматчевых разминок
Макгрегор: Зеленский уничтожил украинцев в таком же масштабе, как Гитлер
Замсекретаря Совбеза РФ: Запад пытается испортить отношения России и Казахстана
Президент Польши заявил, что Россия — это дикий зверь, которого нужно пристрелить
Врач Болибок: укус комара может привести к аллергии и инфекционным заболеваниям
Роспотребнадзор Севастополя опроверг информацию о том, что к менингиту с летальным исходом привело купание ребёнка

Красота и уникальная текстура: удивительные факты про Кохию

3:07
Садоводство

Растение Кохия — удивительный представитель "зелёного царства" с фантастическими особенностями и декоративной ценностью.

Красота и уникальная текстура: удивительные факты про Кохию
Фото: www.asienda. ru/data/originals/2019aug/31/13/886194_46804.jpg

Знакомство с растением Кохия

Растение Кохия, известное также как Кохия скалистая, принадлежит к семейству астровых и является одним из самых замечательных растений, обитающих в горных регионах. Его насыщенные краски и необычные формы делают его ценным объектом декоративного озеленения. 

Значение и популярность растения

Растение Кохия обладает огромным значением в мире растениеводства и декоративного ландшафтного дизайна. Его необычная красота и удивительные свойства делают его популярным выбором для создания ярких и привлекательных садов и озелененных зон.

Происхождение и история

Происхождение растения Кохия

Кохия была впервые обнаружена в горных регионах Центральной и Южной Америки. Кустарник произрастает в различных странах, включая Мексику, Бразилию, Колумбию и другие. Его история насчитывает тысячелетия, и оно имеет глубокие корни в культуре и традициях местных народов. Есть у него и неофициальное название - "летний кипарис". 

Историческое использование

Кохия имела важное историческое значение для местных племен. Они использовали его как лекарственное растение, а также в религиозных и культурных обрядах. Листья и цветы Кохии использовались для приготовления настоек и отваров с целебными свойствами.

Ботанические особенности

Внешний вид и форма

Растение Кохия имеет великолепную форму и оригинальный внешний вид. Оно представляет собой кустарник с плотно расположенными, стройными стеблями и элегантными листьями. Его компактная форма и геометрическая структура делают его прекрасным элементом дизайна садов и парков.

Характеристики листьев и цветов

Листья Кохии имеют уникальную форму и текстуру. Они тонкие, ланцетовидные и имеют зубчатые края. Часто они покрыты восковым налетом, который придаёт им матовый оттенок. Цветы Кохии отличаются яркой окраской и привлекательной формой, часто собранными в соцветия.

Распространение и экология

Географическое распространение

Кохия обитает в различных климатических зонах. Она распространена в горных регионах Центральной и Южной Америки, а также на некоторых островах в Тихом океане. В зависимости от вида, кустарник может произрастать на высотах от нескольких метров до нескольких тысяч метров над уровнем моря.

Предпочитаемые условия для роста

Этот кустарник предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы. Он хорошо адаптирован к жаркому климату и может выживать в условиях с низкой влажностью. Однако некоторые виды предпочитают более умеренные условия с более высокой влажностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кохия в саду Неприхотливые однолетники для сада
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Последние материалы
Турецкая компания организует производство беспилотников Bayraktar на Украине в 2025 году
В Госдуму внесён законопроект об отмене ЕГЭ
Врач-эндокринолог Павлова: свежевыжатый сок разрушает печень и приводит к диабету
Пользователи Reddit считают судороги в ногах одной из худших частей секса
Депутат Шеремет призвал сенаторов из США ознакомиться с военной доктриной России
Прокурор: Полина Дворкина полгода готовилась к убийству детей под влиянием феминизма
Как создать дружелюбный для пчёл сад и помочь им выжить
В ХМАО внук зарезал бабушку
ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти из РФ килограмм радиоактивного цезия-137
Знаменитые места итальянской Тосканы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников