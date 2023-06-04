Брунера прекрасно смотрится как элемент ландшафтного дизайна. Она может использоваться для создания живых изгородей, оформления клумб или создания цветочных аллей. Благодаря своей красоте и устойчивости, брунера станет ярким акцентом в любом саду. Однако она требует определённого ухода.
Правильный полив и удобрение играют важную роль в уходе за брунерой. Регулярный полив особенно важен в период активного роста растения. Не допускайте пересушивания или переувлажнения почвы. Кроме того, подкормка брунеры органическими или минеральными удобрениями поможет ей расти здоровой и красивой.
Брунера может быть подвержена атакам вредителей и заболеваниям. Регулярный осмотр растения поможет выявить проблемы на ранней стадии. Используйте соответствующие методы борьбы с вредителями и заболеваниями, чтобы сохранить брунеру здоровой и красивой.
Обрезка и формирование кроны брунеры помогут создать желаемую форму растения. Обрезка проводится в начале весны, до начала активного роста, или в конце осени, после окончания вегетационного периода. Удалите повреждённые, больные или перекрывающиеся ветви. Подрежьте кустарник, чтобы он имел желаемую форму.
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