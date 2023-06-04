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Лучшие советы по уходу за брунерой

1:28
Садоводство

Брунера прекрасно смотрится как элемент ландшафтного дизайна. Она может использоваться для создания живых изгородей, оформления клумб или создания цветочных аллей. Благодаря своей красоте и устойчивости, брунера станет ярким акцентом в любом саду. Однако она требует определённого ухода.

Лучшие советы по уходу за брунерой
Фото: images.squarespace-cdn. com/content/v1/5faeaa54a363746603cf39d9/1637750159624-HPB4Q58KEB78X2Y8URJM/Rosa+Cecille+Brunner.JPG?format=1500w

Полив и удобрение

Правильный полив и удобрение играют важную роль в уходе за брунерой. Регулярный полив особенно важен в период активного роста растения. Не допускайте пересушивания или переувлажнения почвы. Кроме того, подкормка брунеры органическими или минеральными удобрениями поможет ей расти здоровой и красивой.

Защита от вредителей и болезней

Брунера может быть подвержена атакам вредителей и заболеваниям. Регулярный осмотр растения поможет выявить проблемы на ранней стадии. Используйте соответствующие методы борьбы с вредителями и заболеваниями, чтобы сохранить брунеру здоровой и красивой.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка и формирование кроны брунеры помогут создать желаемую форму растения. Обрезка проводится в начале весны, до начала активного роста, или в конце осени, после окончания вегетационного периода. Удалите повреждённые, больные или перекрывающиеся ветви. Подрежьте кустарник, чтобы он имел желаемую форму.

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🍃 Цветок бруннера – посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта бруннеры
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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