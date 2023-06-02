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Особенности выращивания лилий в саду

1:53
Садоводство

Лилии — великолепные и изысканные цветы, которые пользуются огромной популярностью среди садоводов. Они привлекают внимание своей изящностью, разнообразием форм и оттенков. Лилии уже в древности украшали сады и считались символом чистоты и благородства. В разных культурах лилии имели особое значение — они ассоциировались с богами, символизировали мудрость, красоту и даже религиозные идеи. Сегодня лилии популярны во многих странах.

Особенности выращивания лилий в саду
Фото: www.thespruce. com/thmb/DUZvy_YzMK5I_cIQigxjjqwhbIY=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/beautiful-lily-varieties-to-grow-4136203-3-ecb49980016c4a498a90d6c379307ddd.jpg

В природе лилии можно встретить в разных регионах мира. Они растут как на открытых пространствах, так и в горах и на болотах. Каждый вид лилии имеет свои особенности и требования к условиям выращивания. При выборе сорта для сада необходимо учитывать климатические условия вашего региона и требования к почве.

Выращивание лилий в саду

  • Выбор места для посадки лилий

Необходимо выбрать подходящее место в саду. Лилии предпочитают открытые и хорошо освещённые участки, защищённые от сильных ветров. Также важно учитывать, что некоторые сорта лилий могут быть более требовательны к солнечному свету или полутени.

  • Подготовка почвы

Хороший уход за лилиями начинается с подготовки плодородной почвы. Перед посадкой рекомендуется пропустить почву через сито, чтобы удалить крупные камни и сорняки. Затем можно внести органические удобрения и компост для обеспечения питательных веществ.

  • Посадка лилий

Посадка лилий производится весной или осенью. Для каждого сорта может быть свой оптимальный срок посадки, который необходимо учитывать. При посадке следует углубить клубни на определённую глубину, соблюдая рекомендации для каждого сорта.

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Выращивание лилий
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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