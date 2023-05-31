Грабли для сада: зачем нужны и как ухаживать

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грабли находят широкое применение в садоводстве и сельском хозяйстве.

Фото: littleblackrake. com/wp-content/uploads/2019/10/new-little-black-rake-main.jpg

Уборка опавших листьев

Грабли позволяют легко и быстро собирать опавшие листья с газонов, дорожек и других участков. Это помогает сохранить сад аккуратным и улучшает его внешний вид.

Подготовка почвы перед посевом

Перед посевом грабли используются для рыхления и выравнивания почвы. Они помогают создать подходящие условия для роста растений и облегчают последующие работы по уходу за посадками.

Уборка сена и соломы

В сельском хозяйстве грабли используются для сбора и распределения сена и соломы. Они позволяют равномерно распределить материалы для последующего сушения и использования в кормовых целях.

Грабли как спортивный инструмент

Грабли также находят свое применение в спорте. Они используются в таких спортивных мероприятиях, как скачки через препятствия и спортивные игры, где участники должны преодолевать различные преграды.

Советы по уходу за граблями

Для продления срока службы граблей и сохранения их в хорошем состоянии рекомендуется следовать некоторым советам по уходу:

Регулярно очищайте грабли от остатков материалов, используя метлу или воду.

Храните грабли в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию и повреждение.

При необходимости обрабатывайте грабли специальными средствами для защиты от коррозии.

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