Грабли находят широкое применение в садоводстве и сельском хозяйстве.
Грабли позволяют легко и быстро собирать опавшие листья с газонов, дорожек и других участков. Это помогает сохранить сад аккуратным и улучшает его внешний вид.
Перед посевом грабли используются для рыхления и выравнивания почвы. Они помогают создать подходящие условия для роста растений и облегчают последующие работы по уходу за посадками.
В сельском хозяйстве грабли используются для сбора и распределения сена и соломы. Они позволяют равномерно распределить материалы для последующего сушения и использования в кормовых целях.
Грабли также находят свое применение в спорте. Они используются в таких спортивных мероприятиях, как скачки через препятствия и спортивные игры, где участники должны преодолевать различные преграды.
Для продления срока службы граблей и сохранения их в хорошем состоянии рекомендуется следовать некоторым советам по уходу:
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