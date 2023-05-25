Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ТАСС: Киев может пойти на провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове
Журналист Роман Супер* назвал причину внезапной смерти мужа Дианы Гурцкая: разорвалась аорта
В офисе Зеленского дали прямо противоположные заявления о контрнаступлении ВСУ
На что нужно ориентироваться при прогреве автомобиля
Концерт повредившей спину певицы Дианы Арбениной отменили в Нальчике
Британцы пришли в ужас от заявления Киева касательно устранения Путина
В Норильске мужчину арестовали из-за критики российских военных и их матерей
Диетолог назвала три продукта, которые помогут в борьбе со стрессом
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины Скибицкого о Путине

Мотыги для ухода за почвой в саду: как правильно пользоваться

2:12
Садоводство

Мотыга может использоваться для выполнения различных задач в саду и огороде. Например, перед посевом или посадкой рассады необходимо подготовить почву. Мотыга поможет вам разрыхлить почву, удалить сорняки и создать ровную поверхность для посадки. При посадке рассады мотыга может быть полезна для создания ровных и глубоких канавок. Используйте лопатки мотыги, чтобы прорыть канавки нужной глубины и разместите рассаду в них. Затем закройте канавки, аккуратно разравнивая почву вокруг растений.

Мотыги для ухода за почвой в саду: как правильно пользоваться
Фото: implementations.co. uk/wp-content/uploads/2015/05/Long-Phoenix-scaled.jpg

Преимущества использования мотыги

  • Эффективность: Мотыга позволяет быстро и эффективно обрабатывать почву, создавать ровные грядки и удалять сорняки.
  • Улучшение воздухообмена: Рыхление почвы с помощью мотыги способствует лучшему воздухообмену и проникновению влаги и питательных веществ к корням растений.
  • Профилактика сорняков: Регулярное использование мотыги помогает предотвращать рост сорняков и поддерживать здоровье садовых культур.
  • Физическая активность: Работа с мотыгой является физически активным занятием, которое способствует укреплению мышц и поддержанию физической формы.

Как выбрать подходящую мотыгу

При выборе мотыги следует обратить внимание на несколько факторов:

  • Размер и вес: Выберите мотыгу, которая соответствует вашему росту и физической подготовке. Она должна быть удобной и легкой для работы.
  • Качество материала: Предпочтение отдавайте мотыгам, изготовленным из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь или качественная древесина. Это обеспечит долговечность инструмента.
  • Количество и форма лопаток: Выберите мотыгу с оптимальным количеством и формой лопаток в соответствии с вашими потребностями. Некоторые задачи могут требовать большего числа лопаток или специальной формы для оптимальной работы.
  • Удобная рукоятка: Обратите внимание на рукоятку мотыги. Она должна быть удобной и иметь хорошую эргономику, чтобы обеспечить комфорт при работе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе

Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.

Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Последние материалы
Концерт повредившей спину певицы Дианы Арбениной отменили в Нальчике
Британцы пришли в ужас от заявления Киева касательно устранения Путина
В Норильске мужчину арестовали из-за критики российских военных и их матерей
Выбираем садовый секатор: назначение инструмента и виды
Мотыги для ухода за почвой в саду: как правильно пользоваться
Диетолог назвала три продукта, которые помогут в борьбе со стрессом
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины Скибицкого о Путине
Флоксы: подготовка почвы, посадка, уход
РИА "Новости" рассказало, как классики русской литературы писали про Украину
Экономист Хрусталёва назвала условия гражданам РФ, при которых могут лишить пенсии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников