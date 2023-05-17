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Кислица поможет укрепить иммунитет

2:15
Садоводство

Кислица — это растение, которое можно встретить на болотах, водоёмах, берегах рек и в других влажных местах. Это растение не только выглядит красиво, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья человека.

Кислица поможет укрепить иммунитет
Фото: images.squarespace-cdn. com/content/v1/543b6806e4b0a1034703f0f1/1628465818211-CFYJBVZKSYIGUH344DSV/oxalis+wood+sorrel+city+weed.jpg

Кислица имеет длинные, зелёные листья и мелкие цветы. Растение может достигать высоты до 1 метра. Она обладает множеством полезных свойств для здоровья человека. Её листья богаты:

  • витамином С,
  • витаминами группы В,
  • железом,
  • калием,
  • магнием.

Кислица также содержит органические кислоты, которые помогают укреплять иммунную систему и бороться с инфекциями.

Кислицу можно использовать в кулинарии. Её листья можно добавлять в салаты, супы, омлеты и другие блюда. Кроме того, кислицу можно использовать для приготовления напитков, таких как чай или настойка.

Кислицу лучше всего собирать весной или ранним летом, когда листья ещё не успели вырасти слишком крупными. Нужно выбирать места, где нет загрязнения воды и почвы. Собирать кислицу нужно только свежую, ещё не увядающую.

Хотя кислица обладает множеством полезных свойств, она также может вызывать побочные эффекты. Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на кислицу. Симптомы аллергии могут включать:

  • зуд и раздражение кожи,
  • насморк,
  • кашель,
  • проблемы с дыханием.

Кроме того, кислица может содержать оксалаты, которые могут вызвать проблемы с почками и мочевым пузырем у людей, склонных к образованию камней.

Кислицу можно использовать в медицинских целях для лечения некоторых заболеваний. Её листья можно использовать для приготовления настоек и отваров, которые могут помочь при болезнях кожи, расстройствах желудка и кишечника, а также для снижения уровня холестерина в крови.

Кислицу можно хранить в холодильнике, уложив её в пакет или контейнер с крышкой. Лучше всего использовать кислицу в течение нескольких дней после сбора, так как со временем она теряет свои полезные свойства.

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Кислица обыкновенная
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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