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Виола: особенности выращивания в открытом грунте

1:31
Садоводство

Растение виола, известное также как фиалка, является одним из наиболее популярных цветов среди садоводов. 

Виола: особенности выращивания в открытом грунте
Фото: cdn.britannica. com/72/117272-050-B76F5F9E/Garden-pansy.jpg

Виола имеет короткий стебель и листья, расположенные парами. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветия, могут иметь различную окраску: от белой до тёмно-синей, а также различные формы.

Для выращивания виолы нужно выбрать место, которое получает достаточно солнечного света, но при этом там не должно быть слишком жарко. Растение также требует умеренного полива и хорошей дренажной системы.

Перед высадкой виолы необходимо подготовить грунт. Для этого нужно добавить в почву:

  • органические удобрения,
  • смесь песка и перлита

для обеспечения хорошей дренажной системы.

Высадку виолы можно осуществлять весной или осенью. Растение нужно посадить на глубину, равную размеру его корневой системы. Расстояние между растениями должно быть не менее 15 см.

Также необходимо регулярно поливать растение, особенно в период сухости. Однако не следует переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней.

Для обеспечения более длительного и обильного цветения следует добавлять удобрения, богатые фосфором и калием, в течение сезона.

Кроме того, рекомендуется проводить регулярную обрезку растения, чтобы оно могло развиваться более равномерно и не перерастать.

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Виола. Золотые правила выращивания
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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