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Грибы из старой посуды для вашего сада: проявите смекалку и креативность

1:43
Садоводство

Если у вас есть сад у дома, то вы везучий человек, потому что вы можете выйти и насладиться днем в безопасном месте на вашей территории. Однако, вместо того, чтобы просто сидеть на улице и ничего не делать, вы можете стать более креативным и попробовать создать несколько интересных весенних проектов, которые сделают ваш сад или патио еще более красивыми.

Грибы из старой посуды для вашего сада: проявите смекалку и креативность

Что еще более захватывающе в этом проекте, так это то, что вам понадобятся только старые стеклянные изделия, которые вы планировали выбросить.

Повсюду в мире люди убираются в своих домах во время весеннего сезона.

Когда вы закончите свою весеннюю уборку, вы, вероятно, найдете много вещей, которые вы планировали выбросить, особенно стеклянную посуду. Вместо этого используйте ее, чтобы сделать ваш сад более прекрасным. С помощью стеклянной посуды и суперклея вы можете сделать для себя красивые грибные украшения и установить их на участке.

Вы можете использовать прозрачную или цветную стеклянную посуду. Каков бы ни был ваш вкус, вы сможете создать то, что захотите. Этот проект легкий и захватывающий, так как вы можете попросить ваших детей помочь вам, дав им заняться чем-то на целый день или даже два.

Качественно проведенное время со своими близкими не может быть более волнующим, особенно в такие времена. Вот только некоторые фотографии того, как это делали другие люди, чтобы вы получили представление. Однако, вы не обязаны придерживаться того, что сделал кто-то другой.

Будьте креативными, создавайте эти грибы так, как вы сами хотите.

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ПОДЕЛКИ ДЛЯ ДАЧИ и САДА СВОИМИ РУКАМИ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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