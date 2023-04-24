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Как вырастить свою собственную сладкую клубнику: идеи для горшков

1:27
Садоводство

Хотите наслаждаться свежей клубникой, выращенной на вашем участке? Не имеете достаточно места для выращивания этого любимого фрукта? Не беда! Мы собрали для вас несколько гениальных идей для горшков, которые помогут получить богатый урожай на ограниченном пространстве вашего сада или двора.

Как вырастить свою собственную сладкую клубнику: идеи для горшков
  • Вешалки-горшки — отличная идея для тех, у кого ограниченное пространство на балконе или патио. Это позволит вам получить обильный урожай даже на маленькой площади.
  • Вертикальное выращивание клубники в PVC трубе — решение для небольшого сада или двора. Вертикальный горшок позволит сэкономить место и защитит растения от вредителей.
  • Сад из старых водосточных желобов — они могут быть закреплены на стене сарая или ограды.
  • Горшки из поддонов — вам нужно лишь взять неиспользуемый поддон и разрезать его на три равные части.
  • Проколоть отверстия в пластиковых горшках и уложить их друг на друга, чтобы создать башню из клубники.
  • Сделайте сами вешалки для клубники из переработанных жестяных банок и раскрасьте их в любой цвет.

Выращивание клубники — это увлекательный и практичный способ украсить ваш сад и наслаждаться свежими фруктами каждый день.

Надеемся, что эти идеи для горшков помогут вам вырастить вкусную и здоровую клубнику прямо на вашем участке!

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Клубника на подоконнике
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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