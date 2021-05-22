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В РПЦ объяснили, грешно ли вакцинироваться от COVID

Религия

Некоторые люди из числа православной паствы стали сравнивать прививку от коронавируса с "принятием печати антихриста".

В РПЦ объяснили, грешно ли вакцинироваться от COVID

На такие мысли верующих людей наводит информация о том, что при разработке некоторых вакцин применяются клеточные культуры, полученные из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта.

На круглом столе в Сретенской академии духовенство РПЦ осудило распространение ложных учений, сторонники которых призывают отказываться от вакцинации, так как эта процедура якобы сопровождается "чипированием".

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"При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney), но в самой вакцине этой линии нет", — приводит слова руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимира Гущина "Интерфакс".

Церковь выработала свою точку зрения на вакцинацию препаратом, при создании которого используются эмбриональные клетки.

"Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики компонентов, полученных с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека. В частности, HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293) — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека", — сообщалось в октябре 2020 года в докладе патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

В процессе обсуждения на круглом столе представители РПЦ отметили, что православный человек "в случае отсутствия доступной альтернативы не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура".

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