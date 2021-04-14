Силовики массово занимают Среднеуральский женский монастырь

По данным адвокатов бывшего схиигумена Сергия, ранее подконтрольный ему Среднеуральский женский монастырь подвергся массовому «визиту» силовиков, все входы оцеплены, вскрыты двери во все здания, включая храмы.

В своем Telegram-канале адвокаты пишут, что на подъездах в монастырю множество самой разной техники от автозаков до росгвардейских машин, а также служебных «с черными номерами». Комментариев силовых ведомств поэтому поводу пока нет.

Основатель монастыря отец Сергий «прославился» своими проповедями о том, что COVID-19 – «псевдопандемия», призванная лишить россиян свободу и работы. Хотя церковный суд лишал его сана, Сергий все равно продолжал проповедовать.

Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. В Русской православной церкви выразили большое сожаление в связи с тем, что он так и не покаялся.

UPD: судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей на территории монастыря, сообщила региональная служба судебных приставов.

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