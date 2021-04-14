По данным адвокатов бывшего схиигумена Сергия, ранее подконтрольный ему Среднеуральский женский монастырь подвергся массовому «визиту» силовиков, все входы оцеплены, вскрыты двери во все здания, включая храмы.
В своем Telegram-канале адвокаты пишут, что на подъездах в монастырю множество самой разной техники от автозаков до росгвардейских машин, а также служебных «с черными номерами». Комментариев силовых ведомств поэтому поводу пока нет.
Основатель монастыря отец Сергий «прославился» своими проповедями о том, что COVID-19 – «псевдопандемия», призванная лишить россиян свободу и работы. Хотя церковный суд лишал его сана, Сергий все равно продолжал проповедовать.
Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. В Русской православной церкви выразили большое сожаление в связи с тем, что он так и не покаялся.
UPD: судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей на территории монастыря, сообщила региональная служба судебных приставов.
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