Священник Русской православной церкви публично призвал верующих нарушать режим самоизоляции и ходить в храмы.

Такое заявление сделал настоятель Среднеуральского женского монастыря, бывший духовник Натальи Поклонской схиигумен Сергий. Он сообщил, что проклинает всех, кто выступает за закрытие церквей из-за коронавируса.

"Наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!", — заявил Сергий.