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Источник Правда.Ру

В Москве состоялась секретная пасхальная служба для "важных персон"

Религия

В столичном храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках состоялось секретное богослужение, посвященное празднику Пасхи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, в стенах храма собрались более 60 человек. Некоторые из прихожан приезжали на дорогих авто представительского класса. Среди них был замечен актер Иван Охлобыстин вместе с семьей.

пасха служба москва иван охлобыстин
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