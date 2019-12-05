Против закона о домашнем насилии выступают все традиционные религии

Законопроект о домашнем насилии, обнародованный на прошлой неделе, с неодобрением встретили представители всех официальных религий страны.

Первым отреагировал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он, не отрицая того, что проблема такая в обществе есть и ее проявления "великий грех" заявил, что "такое вторжение в жизнь семьи опасно". "Но, -говорит священник, — испепелить любую проблему в семейных отношениях может только любовь".

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, после ознакомления с документом, раскритиковала его, как "имеющий явную антисемейную направленность, создавая условия для внутрисемейных конфликтов и "бракоразводных войн".

Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы тоже, признавая наличие проблемы насилия в семье, уверен, что вмешиваться в семью нельзя. "В каждой семье есть свои сложившиеся устои — религиозные и национальные. И никто не вправе диктовать, как надо жить. Выбор можно делать только для себя", — заявил имам.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин Зиновий Коган считает, что законопроект, единственное чего добьется — разрушит семью. "Надо думать о детях. Они быстро прощают родителей и хотят, чтобы они были вместе. Для наказания есть Уголовный кодекс. И хватит", — говорит раввин.