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Депутат Мосгордумы: за блокировку соцкарт нужна выплатить компенсацию

Депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) считает в целом адекватными меры, которые столичные власти предпринимают в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Депутат Мосгордумы: за блокировку соцкарт нужна выплатить компенсацию

Но есть, как говорится, нюансы. И Любовь Никитина в комментарии для "Правды.Ру" рассказала, что считает недопустимым в нынешних условиях.

"Я поддерживаю меры, которые направлены на то, чтобы остановить рост эпидемии. Я могу сопоставить принимаемые меры с мерами, которые принимаются в других странах. Это общая картина. Даже не общеевропейская, а общемировая", - сказала депутат.

По ее словам, "легкомыслие нам очень дорого обходится": "Здравоохранение, что уже очевидно, работает на пределе возможностей и, возможно, даже уже за пределами этих возможностей". 

"Если мы такого развития ситуации не хотим, значит любые меры, которые могут способствовать предотвращению такого развития событий, я поддерживаю", - подчеркнула Любовь Никитина. 

Компенсация за блокировку социальных карт

Однако депутат считает, что нельзя блокировать социальные карты. И объяснила почему:

"Потому что мы должны исходить из того, что люди не желают нанести себе вред и отлично понимают, что если им рекомендовано сидеть дома, то без крайней необходимости они из дома не выйдут. А если крайняя необходимость есть, то независимо оттого, заблокирована карта или нет, человек все равно будет передвигаться туда, куда ему надо - за консультацией к врачу, чтобы заменить маму, которая вышла на работу, потому что пятилетнего заболевшего ребенка нельзя оставить одного. И бабушка поедет и будет платить собственные деньги из пенсии..."

"Я считаю, что нужно отменить блокировку социальных карт как меру дискриминационную, унижающую достоинство граждан, наносящую им материальный ущерб в условиях, когда никто из нас не богатеет. Я требую, чтобы за каждый день насильственной блокировки социальных карт каждому, у кого карта была заблокирована, школьник это или пенсионер, было бы возвращено 200 рублей компенсации", - сказала Любовь Никитина.

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