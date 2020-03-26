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Источник Правда.Ру

У жителей глубинки больше шансов не встретиться с COVID - 2019

Экспертное мнение

Все медицинские службы России переведены на усиленный режим работы: в стационарах оборудуются отделения и увеличивается число коек для приема больных с коронавирусной инфекцией. Страна готовится к "взрывному" сценарию развития ситуации с пандемией.

Это все, конечно, хорошо, что делается. Но как будут решать проблему в "малых городах", где во многих случаях — что уж греха таить — и дефицит врачей огромный, и оборудования современного — "кот наплакал"? Или в селах, где один ФАП на округу километров так в 50?

Корреспондент "Правда.Ру" задал эти вопросы заслуженному врачу России, по совместительству — члену комитета Совфеда по соцполитике, Владимиру Круглому.

По словам Владимира Игоревича, люди, которые живут в российской глубинке и о проблемах здравоохранения знают не понаслышке, могут не переживать на тему: что будет, если коронавирус доберется до нас. Более того, у них, оказывается, шансы сохранить здоровье в условиях бушующей в мире пандемии выше, чем у обитателей мегаполисов.

Власть не сосредоточена на больших городах

Главный санитарный врач России Анна Попова, очертив руководству регионов круг обязанностей по предотвращению распространения пандемии, следит за тем, что и как они там делают в ежедневном режиме: что сделано, что нет. И руководство страны, и Роспотребнадзор не сосредоточены только на больших городах.

У каждого губернатора есть четко расписанное руководство к действию. И перечень того, что должно быть на местах.

В "глубинке" проще обнаружить "нулевого инфицированного"

Чем меньше населенный пункт, чем он удаленнее, тем вероятность заноса туда коронавирусной инфекции меньше. И в деревне, получается, сейчас самое безопасное место в плане возможности и вероятности коронавирус "подцепить": там и без ограничительных мер (которые многие не соблюдают) количество контактов с людьми минимально. И каждый приехавший — на виду. И мониторить ситуацию сотрудникам ФАПов — в разы проще. А значит, и не заметить больного — тоже.

Если говорить о небольших городах и областных центрах, например, как мой город Орел, то там проводится вся подготовка: готовятся койки, готовятся специалисты. Аппараты ИВЛ во всех больницах есть. Сейчас те, которые мало используются, например, в тех же районных больницах, все концентрируются в тех местах, куда будут помещать инфицированных.

В целом, можно говорить, что готовы регионы к любой ситуации?

Готовы, конечно. Пока все развивается достаточно управляемо, все контролируется. Такого, как в Италии, когда огромное количество людей "подцепили" коронавирус на футбольном матче, я думаю, у нас не будет. Потому что все-таки те меры, которые проводятся сейчас, должны сработать. Массового распространения в геометрической прогрессии все-таки, я думаю, удастся избежать.

Сейчас очень многое и от самих людей зависит.

Будут скрупулезно выполнять предписания — все будет нормально. Этот вирус с неба не падает.

Темы коронавирус малые города владимир круглый заслуженный врач рф российская глубинка
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