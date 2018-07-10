Почему НАТО не захочет войны со сверхдержавой из-за Грузии

Кей Бейли Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО, заявила о том, что Штаты были бы счастливы принять Грузию в состав альянса. Она отметила, что сделать это можно в том случае, если страна выразит желание присоединиться и выполнит все условия.

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Что обозначает такое заочное приглашение американского представителя и какими последствиями оно может обернуться, если претворится в жизнь, Pravda.ru попросила прокомментировать эксперта.

"Если мы говорим о проблемах спорных территорий и важности этого фактора для приема той или иной страны в НАТО, следует сказать, что здесь нет такой четкой взаимосвязи. Речь идет о другом. Намного важнее то, что страны НАТО принимают решение консенсусно: все 29 стран должны проголосовать и выполнить специальную программу подготовки", - сказал глава сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков.

"А вот уже даже формальное членство открывает для страны-члена НАТО действия естественной пятой статьи о коллективной обороне и безопасности. В этом аспекте есть серьезные проблемы: члены альянса как раз не хотят нести ответственности за ряд государств, в том числе Грузию и Украину. А в случае их членства, НАТО должно полностью брать на себя ответственность за безопасность", - добавил он.

Эксперт отметил, что "если говорить о постсоветских республиках, то, действительно, в этом плане Тбилиси добился большего, и Грузия получала статус особого расширенного партнерства наряду с другими государствами".

Вопрос: "Понимают ли США, что в случае атаки Грузии на свои "бывшие" территории в бой тут же ввяжется признавшая их Россия, у которой в Абхазии и Южной Осетии стоят войска и находятся граждане?"

"В НАТО это прекрасно осознают. Члены альянса даже формальную юридическую ответственность на себя брать абсолютно не хотят. Обещать на словах помощь и даже предоставлять ее дозировано им выгодно. Но даже это делают отдельные страны, а весь альянс старается такого избегать", - уверен Сергей Ермаков.

Он также добавил, что в самом страшном сне страны НАТО не хотели бы войти в прямой боевой контакт с ядерной сверхдержавой, особенно из-за Грузии или Украины.