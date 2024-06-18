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К Новой Англии приплыло необычно большое количество китов

У побережья США наблюдается изобилие китов

1:35
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Газета The Guardian сообщает, ссылаясь на заявление Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), что прибрежные воды Новой Англии неожиданно посетили множество китов, среди которых было необычно много видов, находящихся под угрозой исчезновения.

У побережья США наблюдается изобилие китов
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во время исследовательского полёта, состоявшегося 26 мая, к югу от Мартас-Винъярд и к юго-востоку от Нантакета, специалисты заметили 161 особь, принадлежавшую к семи различным видам китов. Согласно заявлению NOAA, среди них было 93 сейвала, что стало одним из крупнейших скоплений этих редких китов, увиденных за один полёт.

Ещё одним интересным моментом стали две косатки, которые нечасто можно увидеть у берегов Новой Англии. Исследователи отметили, что одна из особей несла тунца в зубах. Кроме того, учёные заметили находящихся под угрозой исчезновения южных китов, а также горбатых китов, финвалов, малых полосатиков и кашалотов.

В NOAA отметили, что это может быть не 161 отдельная особь, так как специалисты могли наблюдать одних и тех же животных несколько раз, но это всё равно очень большое количество китов для этого региона в это время года.

Изобилие китов может объясняться тем, что после многолетнего запрета на отстрел китов, их популяция возросла, а предводители стай более не чувствуют опасности вбили побережья. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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