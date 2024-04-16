Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три причины, по которым макияж придает вам возрастные черты
ЦБ РФ: максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде апреля — 14,83%
Туристы захотели на морскую прогулку и чудом остались в живых после кораблекрушения
Диетолог Мухина: от клубники может развиться отёк Квинке
"Ингосстрах" и Первый МГМУ: партнерство для будущих лидеров медицинской индустрии
Яичница под сыром: привычный завтрак в более аппетитном исполнении
Эти растения будут хорошо расти на кислой земле
Тренер Оборин рассказал об упражнении "Паучьи сгибания" для бицепса
Опрос "Читай-города" показал, что зрителю интересны фильмы про русских классиков
Как повысить скорость чтения

Азы скорочтения: коротко о скорости чтения

2:11
Эврика

Увеличение объёма информации требует повышения скорости чтения, что необходимо как повышения производительности труда, так и для сохранения личностных интеллектуальных компетенций.

Чтобы повысить скорость чтения книг, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Тренируйте внимание и память. Используйте специальные упражнения, чтобы развивать умение концентрировать внимание на тексте и запоминать прочитанное.
  2. Расширяйте поле зрения. Скорость чтения увеличится примерно в 2 раза, если в поле зрения попадёт не 1-2 слова, а сразу половина строки.
  3. Избегайте реверсивного чтения. Привычка возвращаться к уже прочитанным фрагментам есть у многих. Чтобы её искоренить, приучите себя закрывать строки выше листом бумаги.
  4. Избавьтесь от проговаривания. Наш речевой аппарат работает куда медленнее, чем мозг. Чтобы этого избежать, попробуйте упражнение "ритм". Настукивайте простой ритм карандашом во время чтения, тогда внутренний голос вместо проговаривания текста начнёт поддерживать ритм.
  5. Выделяйте главную информацию. Если речь идёт о научной литературе или учебнике, то необходимо учиться отделять важную информацию от фона, чтобы мозг пропускал всё лишнее, экономя время.
  6. Проверяйте эффективность. Возьмите за правило задавать себе вопросы по содержанию текста после прочтения, пересказывать его или конспектировать по памяти. Чем больше деталей вы вспомнили, тем выше эффективность чтения.
  7. Засекайте время. Можно начать с двух минут, а затем сокращать время, стараясь прочитать такой же объём текста. Очень важно тренироваться как можно чаще, так вы быстрее освоите скорочтение.
  8. Практикуйтесь каждый день. Даже 15-20 минут практики в день приведут к заметному увеличению темпа.

Повышение навыков скорочтения отразится на "лёгком" чтении, но чтение научных, философских трактатов требует иного подхода к технологии чтения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.

Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Стробилантес украсит ваше помещение
Отношения Парижа и Баку достигают исторического дна
Россиянина оштрафовали на 500 тысяч рублей за дебош во время полета
По мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой" снимут фильм
Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы
Израильтян призвали собирать средства на ракеты для "Железного купола"
Валуев посоветовал заткнуться Макрону, заговорившему об олимпийском перемирии
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада
Германия рассказала о способах обхода Россией санкций через другие страны
В России могут ввести короткий ОСГОП для таксистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников