Как повысить скорость чтения

Азы скорочтения: коротко о скорости чтения

2:11 Your browser does not support the audio element. Эврика

Увеличение объёма информации требует повышения скорости чтения, что необходимо как повышения производительности труда, так и для сохранения личностных интеллектуальных компетенций.

Чтобы повысить скорость чтения книг, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Тренируйте внимание и память. Используйте специальные упражнения, чтобы развивать умение концентрировать внимание на тексте и запоминать прочитанное. Расширяйте поле зрения. Скорость чтения увеличится примерно в 2 раза, если в поле зрения попадёт не 1-2 слова, а сразу половина строки. Избегайте реверсивного чтения. Привычка возвращаться к уже прочитанным фрагментам есть у многих. Чтобы её искоренить, приучите себя закрывать строки выше листом бумаги. Избавьтесь от проговаривания. Наш речевой аппарат работает куда медленнее, чем мозг. Чтобы этого избежать, попробуйте упражнение "ритм". Настукивайте простой ритм карандашом во время чтения, тогда внутренний голос вместо проговаривания текста начнёт поддерживать ритм. Выделяйте главную информацию. Если речь идёт о научной литературе или учебнике, то необходимо учиться отделять важную информацию от фона, чтобы мозг пропускал всё лишнее, экономя время. Проверяйте эффективность. Возьмите за правило задавать себе вопросы по содержанию текста после прочтения, пересказывать его или конспектировать по памяти. Чем больше деталей вы вспомнили, тем выше эффективность чтения. Засекайте время. Можно начать с двух минут, а затем сокращать время, стараясь прочитать такой же объём текста. Очень важно тренироваться как можно чаще, так вы быстрее освоите скорочтение. Практикуйтесь каждый день. Даже 15-20 минут практики в день приведут к заметному увеличению темпа.

Повышение навыков скорочтения отразится на "лёгком" чтении, но чтение научных, философских трактатов требует иного подхода к технологии чтения.