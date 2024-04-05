Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскомнадзор оштрафовал иноагентов в этом году на 3,5 млн рублей за нарушение закона "О рекламе"
Овощной суп с орзо на курином бульоне
Глава МИД Кэмерон: страны НАТО должны увеличить расходы на ВПК чтобы защитить блок от возможной победы Трампа
Пособие по уходу после 80 лет: как получить и кому платят?
Renault Duster: надежный выбор среди подержанных кроссоверов за 1-1,2 млн рублей
Представитель УВКПЧ ООН Лоуренс: целые кварталы Газы исчезли с лица земли
GenAI открывает для страховщиков всего мира доступ к прибыли в $50 млрд
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Суземка
Эндокринолог Павлова напомнила о необходимости завтракать
Революционный прорыв в сфере медицины. Представление о жизни и смерти полностью изменятся

NYT: врачи используют передовые технологии перфузии для сохранения донорских органов

1:06
Эврика

The New York Times сообщил о "революционном прорыве в мире медицины", который обещает кардинальные изменения в нашем понимании жизни и смерти. Речь идет о применении передовых технологий перфузии для сохранения донорских органов.

NYT: врачи используют передовые технологии перфузии для сохранения донорских органов
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

Процесс заключается в пропускании крови и всех необходимых веществ через вырезанный орган (почку, печень, сердце и другие), обеспечивая его кислородом. Благодаря этому орган можно сохранять на протяжении длительного времени, что позволяет провести необходимые медицинские вмешательства.

"Это немного похоже на научную фантастику", — заявил хирург-трансплантолог Даниэль Борха-Качо.

Ранее процесс трансплантации органов был другим.

"Забрал орган, положил в лед и везешь недалеко", — говорит врач.

Однако только недавно была проведена удачная трансплантация почки человеку от генетически модифицированной свиньи. Стоимость такой операции увеличится на $65 000, однако теперь "хирургические бригады могут извлечь орган даже ночью" и успешно пересадить его на следующий день.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой и поделился подробностями их отношений

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин изменил завещание и убрал из него своих родственников по линии матери
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Первые бои на окраинах Часова Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Последние материалы
Делимся лайфхаками как можно использовать шишки на участке
Брайен считает, что Молдавия станет плацдармом для Запада в случае краха Украины
Эксперт Рокотянская: средний курс доллара в 2024 году составит 91,9 рубля
ПНИПУ: весенний снег накапливает до 100 г/л загрязнений
Эксперт Зварич: ставки по краткосрочным депозитам начнут снижаться
Анджелина Джоли впервые заявила, что абьюз со стороны Брэда Питта начался задолго до инцидента в самолёте в 2016 году
Легкоатлетка Татьяна Архипова завершила карьеру
Parks Associates: ради "умного дома" американцы готовы сменить страховщика
Замена резины в условиях личного гаража: основные действия
Пушков: президент США не сможет вывести страну из НАТО без одобрения сената
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников