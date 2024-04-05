Революционный прорыв в сфере медицины. Представление о жизни и смерти полностью изменятся

NYT: врачи используют передовые технологии перфузии для сохранения донорских органов

1:06 Your browser does not support the audio element. Эврика

The New York Times сообщил о "революционном прорыве в мире медицины", который обещает кардинальные изменения в нашем понимании жизни и смерти. Речь идет о применении передовых технологий перфузии для сохранения донорских органов.

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Процесс заключается в пропускании крови и всех необходимых веществ через вырезанный орган (почку, печень, сердце и другие), обеспечивая его кислородом. Благодаря этому орган можно сохранять на протяжении длительного времени, что позволяет провести необходимые медицинские вмешательства.

"Это немного похоже на научную фантастику", — заявил хирург-трансплантолог Даниэль Борха-Качо.

Ранее процесс трансплантации органов был другим.

"Забрал орган, положил в лед и везешь недалеко", — говорит врач.

Однако только недавно была проведена удачная трансплантация почки человеку от генетически модифицированной свиньи. Стоимость такой операции увеличится на $65 000, однако теперь "хирургические бригады могут извлечь орган даже ночью" и успешно пересадить его на следующий день.