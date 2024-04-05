Революционный прорыв в сфере медицины. Представление о жизни и смерти полностью изменятся

The New York Times сообщил о "революционном прорыве в мире медицины", который обещает кардинальные изменения в нашем понимании жизни и смерти. Речь идет о применении передовых технологий перфузии для сохранения донорских органов.
Процесс заключается в пропускании крови и всех необходимых веществ через вырезанный орган (почку, печень, сердце и другие), обеспечивая его кислородом. Благодаря этому орган можно сохранять на протяжении длительного времени, что позволяет провести необходимые медицинские вмешательства.
"Это немного похоже на научную фантастику", — заявил хирург-трансплантолог Даниэль Борха-Качо.
Ранее процесс трансплантации органов был другим.
"Забрал орган, положил в лед и везешь недалеко", — говорит врач.
Однако только недавно была проведена удачная трансплантация почки человеку от генетически модифицированной свиньи. Стоимость такой операции увеличится на $65 000, однако теперь "хирургические бригады могут извлечь орган даже ночью" и успешно пересадить его на следующий день.
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