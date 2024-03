Эксперты установили, что дешёвая видеокарта не может заменить даже среднююю по качекству от брендового производителя

Эксперты-тестировщики Hardware Tested провели анализ работоспособности двух видеокарт на примерах различных "тяжёлых" игр на ПК.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication