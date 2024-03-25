Эксперты установили, что дешёвая видеокарта не может заменить даже среднююю по качекству от брендового производителя

Эксперты-тестировщики Hardware Tested провели анализ работоспособности двух видеокарт на примерах различных "тяжёлых" игр на ПК.
Они сравнивали видеокарты среднего класса RTX 4060 и 4070 сравниваются в паре с дешевым Ryzen 5 3600.
Было установлено, что в играх Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Valheim и The Witcher 3, RTX 4070 показала лучшие результаты по средней производительности.
Также лучшие результаты эта видеокарта показала в играх GTA 5, Naraka Bladepoint и Apex Legends.
По математическим подсчётам было установлено, что RTX 4070 превзошла RTX 4060 на 32% в 1080p и 1440p.
Таким образом, видеокарта Ryzen 5 3600 не может выступать заменителем RTX 4060 и 4070.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.