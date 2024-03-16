Специалист по правде попалась на лжи

Итальянский психолог с мировым именем была уличена в подтасовке эмпирических данных

1:12 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Итальянский психолог бихевиорист Франческа Джино была уволена из Гарвардского университета за фальсификацию результатов своих исследований.

Фото: thebrandywinecenter.com

Франческа Джино специализировалась на исследовании социальных практик и стереотипных поведенческих моделей. В частности, она разрабатывала теорию просоциального поведения, которое проявляется в высокой готовности оказывать помощь другим людям в обмен на проявления благодарности. Проявление благодарности в различных формах стимулирует просоциальное поведение, что способствует росту производительности труда. Также Франческа Джино сделала ряд спорных наблюдений о том, что люди пишут более правдивую информацию в налоговых и иных отчётных документах сверху, чем снизу документа.

Эти выводы были перепроверены в 2023 году, и в итоге выяснилось, что экспериментальные данные Джино были спроецированы в соответствии с формулировкой гипотезы. То есть сначала психолог выдумала гипотезу, а потом уже подвела под неё эмпирические данные.

В итоге профессор была уволена из Гарвардского университета. Сама психолог всё отрицает и вины не признаёт.