Американские врачи впервые вживили человеку сердце свиньи

Группа американских хирургов впервые имплантировала сердце генетически модифицированной свиньи человеку — пациенту, который не мог получить традиционную трансплантацию из-за своего состояния здоровья.

Операция была проведена в минувшую пятницу, сообщили в Медицинском центре Университета Мэриленда (США).

За день до операции 57-летний Дэвид Беннетт заявил, что в его ситуации было всего два варианта: "умереть или сделать эту пересадку":

"Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний вариант", — сказал он.

Спустя три дня после экспериментального хирургического вмешательства, которому он подвергся, пациент уверяет, что чувствует себя хорошо.

Дэвид Беннетт и его врач Бартли П. Гриффит

В медицинском учреждении рассказали, что свинья была подвергнута процедуре модификации генов, чтобы у нее не было типа сахара, который приводит к быстрому отторжению организмом человека:

"Эта пересадка органа впервые демонстрирует, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать как сердце человека без немедленного отторжения организмом", — говорится в заявлении медцентра.

Пациент будет оставаться в течение следующих нескольких недель под особым наблюдением специалистов, которые хотят убедиться, что орган "обеспечивает ему спасательные преимущества".

Бартли П. Гриффит, который пересадил сердце пациенту, заявил, что эта операция "приближает нас на один шаг к решению кризиса нехватки органов", поскольку до сих пор просто нет необходимого количества человеческих сердец, доступных для пересадки:

"Мы действуем осторожно, но мы также с оптимизмом смотрим на то, что эта операция, первая в мире, обеспечит важный новый вариант для пациентов в будущем", — подчеркнул он.

По официальным данным, около 110 тысяч американцев в настоящее время ожидают трансплантации органов, и более 6 тыс. умирают каждый год прежде, чем получить его.