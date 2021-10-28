Намного больше Солнца: учёные мира обнаружили "светящуюся" чёрную дыру

Исследователи из ЮАР, Великобритании, Франции и США впервые обнаружили в космосе "светящуюся" чёрную дыру с сильно искривлённым аккреционным диском, который разогрет до высоких температур.

В научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society сообщается, что учёные увидели вспышку, исходящую от чёрной дыры, ещё в 2018 году с Международной космической станции (МКС). Сам же объект расположен на дистанции 9,6 тысячи световых лет от нашей планеты.

По словам исследователей, космическое явление обладает двойной системой. Это чёрная дыра с небольшой звездой. Её общий вес примерно в восемь раз больше массы Солнца.

Учёные отмечают, что свечение объекта создаётся из-за рентгеновского излучения, которое исходит от дыры и нагревает окружающее вещество.

Они убеждены: именно мощное излучение влияет на деформацию диска.

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