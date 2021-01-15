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На дне моря обнаружены останки корабля, затонувшего более 200 лет назад

Эврика » Открытия

Археологи-дайверы обнаружили у острова Разенде Бол у побережья Текселя в Нидерландах пушки и военное оборудование британского военного фрегата HMS Apollo. Судно затонуло ещё в период Французских революционных войн в 1799 году.

На дне моря обнаружены останки корабля, затонувшего более 200 лет назад

На корабле было найдено огромное количество ценных артефактов. В частности, до нашего времени дошли два кожаных подсумка для патронов, крепившихся к ремню на бедре. В подсумках был держатель из твёрдой древесины для 18 картриджей с бумажными патронами.

Клапаны кожаных мешочков сохранили золотые оттиски королевского шифра правящего монарха Англии Георга III.

Также специалисты извлекли два кожаных кожуха для штыка, на которых изображена собственность Королевского флота "Широкая стрела" и коронова GR.

Фрегат класса "Артуа" был построен в 1794 году.

HMS Apollo входил в состав флота, который должен был остановить вторжение французов на территорию Англии. Через пять лет после постройки, 6 января 1799 года, он сел на мель, пытаясь пройти к берегу Текселя через мелководье, пояснили историки.

Пытаясь восстановить плавучесть корабля, капитан Питер Халкетт выбросил за борт все орудия, но это не помогло, и корабль пошёл ко дну из-за течи в днище.

Судно находилось на дне моря более двухсот лет. Из-за эрозии морского дна наконец оказалось на его поверхности на глубине 7 метров.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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