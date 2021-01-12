Историки развенчали миф об удивительной красоте Клеопатры

Мы до сих пор не знаем точно, как именно выглядела легендарная египетская царица Клеопатра. Но откуда взялись дошедшие до нас легенды о её невероятной красоте?

Учёным до сих пор не удалось обнаружить останки последней царицы Египта из династии Птолемеев. А значит, и нет никакой возможности восстановить её внешность современными научными методами. Дошедшие до нас изображения Клеопатры не могут быть признаны достоверными: в Древнем Египте не существовало жанра портрета в понимании, приближенном к нашему, а её профиль на монетах обладает слишком явно выраженными римскими чертами.

"Почему нам должно быть так интересно, была ли она красивой или нет, когда нам стоит рассматривать её как сильного и влиятельного правителя?" — задалась вопросом британский египтолог из Кембриджа Салли-Энн Эштон.

Её коллега, американский историк-антиковед, специалист по женщинам в античности Сара Померой, кажется, знает ответ. Она считает, что легендарная красота Клеопатры — не более чем римская пропаганда, а имидж египетской царицы подпортил первый римский император Октавиан Август.

Именно он начал, как бы сейчас выразились, пиар-кампанию против жены своего политического оппонента, римского консула Марка Антония, создав выгодную для себя легенду. Якобы Клеопатра достигала своих целей исключительно благодаря своей внешности, и Марк Антоний пал жертвой её женских чар, результатом чего стала гражданская война в Риме, пишет Discovery.