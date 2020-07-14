"Жевательная резинка" каменного века сохранила человеческую ДНК

Датским ученым удалось извлечь полный образец ДНК человека из куска березовой смолы возрастом более пяти тысяч лет, используемой в качестве своеобразной жевательной резинки.

"Образец дал достаточно информации, чтобы определить пол человека, его жевавшего, что она — это была женщина — ела в последний раз и какие микробы "жили" у нее во рту. Можем почти со 100%-ной уверенностью предположить, что у женщины были темные волосы, темная кожа и голубые глаза", — рассказал биолог Техис Йенсен.

Он сообщил также, что образец "древней жвачки" был найден во время археологических раскопок в Сильтхольме, на юге Дании.