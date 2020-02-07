Всемирный Банк: экономике стран мешают граждане с ожирением

Дополнительную нагрузку на бюджеты всех стран создают их граждане, страдающие ожирением. Правительства должны задуматься над тем, как регулировать физическую активность и питание населения.

Таков основной посыл доклада Всемирного Банка, который так и называется: "Ожирение: экономические и социальные последствия".

По имеющимся у ВБ статистическим данным, число людей с лишним весом в мире втрое увеличилось с 1975 года.

Чем полные люди мешают экономике

Как следует из текста документа, рост количества людей с избыточным весом, который отмечается во всех развитых странах сегодня, создает дополнительную нагрузку на государственные бюджеты стран:

в разы увеличиваются бюджетные расходы на медицинское обслуживание,

падает производительность труда,

из-за проблем со здоровьем "ожиревшие" люди получают пенсии по инвалидности.

И еще один аспект отмечают эксперты Всемирного банка:

деятельность людей, страдающих ожирением, негативно влияет на экологию планеты, усугубляя проблему глобального потепления.

Что предлагает ВБ

В качестве наиболее эффективного средства борьбы с "проблемой массового ожирения" специалисты Всемирного Банка предлагают