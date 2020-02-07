Дополнительную нагрузку на бюджеты всех стран создают их граждане, страдающие ожирением. Правительства должны задуматься над тем, как регулировать физическую активность и питание населения.
Таков основной посыл доклада Всемирного Банка, который так и называется: "Ожирение: экономические и социальные последствия".
По имеющимся у ВБ статистическим данным, число людей с лишним весом в мире втрое увеличилось с 1975 года.
Как следует из текста документа, рост количества людей с избыточным весом, который отмечается во всех развитых странах сегодня, создает дополнительную нагрузку на государственные бюджеты стран:
И еще один аспект отмечают эксперты Всемирного банка:
деятельность людей, страдающих ожирением, негативно влияет на экологию планеты, усугубляя проблему глобального потепления.
В качестве наиболее эффективного средства борьбы с "проблемой массового ожирения" специалисты Всемирного Банка предлагают
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.