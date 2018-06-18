Рост НДС приведет к уменьшению зарплат. Кому готовиться?

После повышения НДС до 20 процентов бизнес в некоторых отраслях начнет экономить на фонде заработной платы, считают эксперты, опрошенные "Правдой.Ру". Правительство предлагает механизмы компенсации роста налогового бремени, но они расплывчаты и говорят о том, что реформа не проработана.

Правительство Дмитрия Медведева внесло в Думу законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Это скажется на повышении цен на транспортные услуги, продукты питания, товары повседневного спроса и т. д. Не приведет ли реформа к понижению размера фонда заработной платы, чтобы компенсировать рост налогового бремени?

Как сказал "Правде.Ру" заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, фонд заработной платы может уменьшиться в компаниях, где, с одной стороны, будет зафиксирован наибольший рост налоговой нагрузки, а с другой — будут ограничены возможности для повышения цен на свою продукцию из-за слабого спроса. Такими отраслями, по мнению эксперта "Правды.Ру", являются строительство и машиностроение, а в машиностроении — автопром, где максимальный рост нагрузки составит не меньше шести процентов от общей суммы налогов.

"Рынок в автопроме еще далек от лучших уровней докризисного периода, и там довольно высокая доля фонда оплаты труда. Поэтому будет толк от экономии на зарплате. То есть, если, условно говоря, в себестоимости нефтедобычи фонд заработной платы — это крохи, то в автопроме — это большая доля. Поэтому отрасли машиностроения могут оказаться в числе первых, которые если не снизят, то, по крайней мере, прекратят индексацию, заморозят заработные платы", — сказал Владимир Сальников "Правде.Ру".

Со своей стороны, руководитель направления "Финансы и экономика" ИНСОР Никита Масленников, с которым побеседовал корреспондент "Правды.Ру", заметил, что срок между оплатой НДС и его возвратом через продажу своего товара исчисляется иногда месяцами, и в это время надо отвлекать значительное число оборотных средств на выплату зарплаты. Кассовый вакуум компании покрывают либо займом, либо включают режим экономии и не форсируют индексацию заработных плат, сказал эксперт "Правды.Ру".

По мнению Никиты Масленникова, правительство планирует компенсационные действия: будет отменен налог на движимое имущество, "но это ударит по бюджету регионов". Второй маневр — это ускоренное возмещение НДС, но эта практика применяется только для крупного бизнеса с общей суммой акцизов и налогов до двух миллиардов рублей (сейчас — семь миллирадов), и для этого надо работать "в белую". Есть третий момент — это заморозить текущий уровень платежей страховых взносов в пенсионную систему до 22 процентов. "Хорошо было бы поменьше, но и за это спасибо, потому что все-таки есть определенность", — заметил эксперт "Правды.Ру".

Никита Масленников считает, что отсутствие деталей и совета с бизнесом и населением — главный недостаток реформаторов. "Бизнес очень хочет видеть новую модель индивидуального пенсионного страхования и стимулировать своих работников ею пользоваться. Пока никто ничего на эту тему не говорит. А было бы хорошо около шести процентов от общей суммы взносов в ПФР закачивать в индивидуальный пенсионный капитал, имея в виду, что это некая инвестиционная составляющая заработной платы работника, которую он получит как возмещение, если захочет сменить место работы или когда будет уходить на пенсию", — заметил экономист в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

По его мнению, повышать пенсионный возраст без накопления индивидуального пенсионного капитала не логично, потому что, по расчетам, коэффициент замещения за счет участия в индивидуальном пенсионном капитале может за пять-шесть лет вырасти на 17 процентных пунктов.

"С учетом того, что правительство предлагает дополнительно еще поработать пять лет мужчинам и восемь лет женщинам, совершенно не понятно, как будет построена система повышения квалификации или получения новой профессии. Отсутствие внятных объяснений налицо. Поэтому мы получаем миллионные петиции, баланс ущербов и выгод пока населению не очевиден", — резюмировал Никита Масленников в интервью "Правде.Ру".

Заметим, что максимальная ставка НДС в России после его введения в 1992 году составляла 28 процентов, позже была понижена до 20 процентов, а с 1 января 2004 года составляет 18 процентов. Принимая решение о повышении НДС, Медведев пообещал, что уровень налога на социально значимые товары и услуги, в том числе продовольствие и лекарства, останется прежним. НДС остается самым собираемым налогом в России и основным источником формирования бюджета.

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