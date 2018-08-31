Памятник Минину и Пожарскому демонтируют

Государственный исторический музей при поддержке Российского исторического общества объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.

Это первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.

20 февраля 1818 года в торжественной обстановке император Александр I и члены императорской семьи открыли памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Летом 1931 года монумент, ставший помехой для демонстраций и парадов, был передвинут со своего исторического места, напротив Верхних торговых рядов, к фасаду Покровского собора. Во время этого перемещения произошло повреждение конструкции памятника.

В конце 2016 года монумент был передан в ведение Государственного исторического музея. Эксперты обследовали памятник и пришли к выводу, что для его сохранения требуется серьезная реставрация. Предварительная стоимость работ составляет 46 миллионов рублей.

В течение года скульптурную группу демонтируют с постамента на Красной площади и перевезут в мастерские для реставрации самого памятника и его барельефов.