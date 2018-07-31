Получить субсидии на оплату ЖКХ стало проще

Сократился список документов, необходимых для предоставления в органы соцзащиты при получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.

Правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Отныне граждане смогут сами указывать данные о составе семьи. Заниматься проверкой такой информации будут органы соцзащиты. И в случае необходимости, направлять ее уполномоченные органы.

В соответствии с российским законодательством, право на субсидию имеет каждая семья, расходы которой на оплату услуг ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода всех ее членов.

Как узнала "Правда.Ру", в России мерами господдержки на оплату услуг ЖКХ пользуется 37 млн человек - почти четверть населения страны. Только за первый квартал 2018 года на эти цели было выделено более 104 млрд рублей.

Как сообщает Минстрой, по новым правилам для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ достаточно предоставить копии документов, подтверждающих право собственности, а также право на льготы, сведения о платежах за жилье и справки о доходах членов семьи.