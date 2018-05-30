Спрос на элитную аренду в Крыму впервые превысил предложение﻿

Впервые за 4 года после Референдума на рынке высокобюджетной аренды полуострова Крым спрос на дорогие лоты превысил предложение в несколько раз, сообщают эксперты Резиденции "Дипломат".

По мнению аналитиков, в первую очередь это связано с открытием Керченского моста, движение по которому уже доступно для легковых автомобилей с середины мая 2018 года, открытием нового терминала аэропорта Симферополь, а также ряда политических событий, в результате которых многие россияне имеют возможность провести отпуск исключительно в пределах Российской Федерации.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день арендаторами высокобюджетной недвижимости полуострова востребованы лоты площадью 130-150 кв.м с качественной отделкой, всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Средний срок аренды апартаментов высокого ценового сегмента составляет 10-14 дней в бюджете 120-150 тыс. рублей.

Традиционно в летние месяцы года арендные ставки на курортное жилье превышают несезонное приблизительно в два раза, однако в начале года многие апарткомплексы Крыма предлагали клиентам существенны скидки при бронировании по системе early booking (ранее бронирование), которые доходили до 30%. Именно в январе-апреле 2018 года был зафиксирован пик активных бронирований на май-сентябрь среди туристов полуострова, подчеркивают эксперты.

Наибольший интерес у арендаторов пришелся на предложения южного берега Крыма — Ялты и ее окрестностей. Типичные арендаторы высокобюджетной недвижимости — это москвичи, петербуржцы, жители северных регионов России и стран ближнего зарубежья. Для них важно, чтобы апарткомплекс имел благоустроенную закрытую территорию с круглосуточной охраной, паркингом, кафе или ресторанами, прогулочными зонами, бассейнами, детскими и спортивными площадками, а также располагался в шаговой доступности от моря с полностью оборудованной пляжной зоной.