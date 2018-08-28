Выплаты топ-менеджменту "Дом.рф" выросли в 1,5 раза﻿

Вознаграждения топ-менеджменту группы "Дом.рф" выросли в I полугодии на 53%, сообщает агентство "РИА Недвижимость".

Выплаты ключевым руководящим сотрудникам госкомпании "Дом.рф" и ее дочерним структурам в первом полугодии 2018 года к аналогичному периоду прошлого года выросли почти в полтора раза. В итоге они достигли 1,389 миллиарда рублей.

В отчетности госкомпании говорится, что в эту сумму входят зарплата и премии. Сюда же включены квартальные, годовые, а также вознаграждения по программе мотивации менеджмента и другие компенсации.

К ключевым руководящим сотрудникам относятся члены Наблюдательного совета, члены правления, бюджетного комитета и комитета по рискам, главный бухгалтер, руководители ключевых структурных подразделений "Дом.рф". В список входят члены совета директоров и правления банка, члены совета директоров и генеральные директоры АО "Щербинский лифтостроительный завод" и ООО "РК строй".

Агентство также сообщает о некоторых итогах деятельности группы "Дом.рф" в первой половине текущего года. В частности о том, что стоимость арендной недвижимости "группы в трех жилых комплексах столицы выросла на 22%. Речь идет о московских МФК "Лайнер", МФК "Матч пойнт" и ЖК "Символ", где аренда выросла с 13,5 миллиардов рублей до 16,467 миллиарда рублей.

Помимо этого, в первых двух квартала 2018 года госкомпания полностью погасила свои обязательства по приобретению недвижимости в ЖК "Символ". Стоимость недвижимости в этом ЖК ранее оценивалась в 5,375 миллиарда рублей — сейчас она составляет 5,973 миллиарда рублей.

Напомним, что АИЖК (ныне "Дом.рф") приступила к реализации пилотных проектов по финансированию арендного жилья в 2016 году. Так, агентство выкупило у ВТБ и "Интеко" около 56 тысяч квадратных метров площадей в строящихся московских комплексах Match Point и "Лайнер". В мае 2017 года АИЖК приобрело 378 квартир под арендное жилье и 252 машино-места в строящемся московском жилом комплексе "Символ" компании "Донстрой".