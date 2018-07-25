На долю небоскребов приходится порядка 18% от всего предложения столичных новостроек, сообщает "Бон Тон".
Как сообщили "Превде.Ру", среди самых высоких проектов, которые вошли в ТОП-10 самых высоких новостроек Москвы, порядка 22% предложения находится на территории Пресненского района.
Эксперты отмечают, что деловой кластер ММДЦ "Москва Сити" не только продолжает разрастаться, но и концентрирует поблизости новые высотные проекты, в числе которых Capital Towers и HEADLINER.
Конгломерату "Москва-Сити" также принадлежит пальма первенства по высотности строений. Первые позиции удерживает 85-этажная башня "ОКО" с максимальной отметкой в 354 метра над землёй.
Второе место занимает Neva Towers, современный многофункциональный комплекс, который также располагается на территории ММДЦ "Москва Сити".
На третьей позиции — "Нескучный Home & SPA", локализованный в южной части Москвы на территории престижного Донского района.
По мнению аналитиков, интерес застройщиков к высотным проектам — от 30 этажей — вполне объясним. В условиях дефицита площадок под строительство девелоперы начинают уходить "в высоту", но при этом концентрация таких проектов выше в районах со статусным окружением и отличными возможностями для создания "видовых" квартир.
По мнению генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, небоскребы теперь уже не кажутся чем-то недосягаемым. Сегмент развивается, и девелоперы могут предложить проекты для более широкой аудитории.
"Небоскребы — это не только элитарное проживание в деловых апартаментах, но и наличие прекрасных вариантов для семей, рассматривающих новостройки в премиальных локациях. Среди тех ЖК, которые вошли в десятку самых высоких строений, преобладает сегмент квартир. По сумме лотов на них приходится 83% предложения. Доля апартаментов составляет 17%, причем половина из них реализуется в башнях МФК "Око" и Neva Towers на территории "Москва-Сити", — подчеркнула Наталия Кузнецова.
Ранее "Правда.Ру" писала, что с начала 2018 года в небоскребах Москвы было реализовано почти в три раза больше квартир и апартаментов по ДДУ, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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