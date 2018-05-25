ПМЭФ-2018: Минстрой будет использовать лучший опыт регионов

Минстрой России будет работать в формате максимальной открытости и постоянного диалога, в том числе планирует широко использовать наиболее успешный опыт региональных практик по направлениям работы министерства.

Об этом заявил журналистам Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев по итогам презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 25 мая в рамках ПМЭФ-2018

"Министерство, которое я возглавил, занимается, в том числе, регуляторикой бизнеса в отрасли. Я считаю, важно учитывать положительную практику, которая уже имеется в регионах, и в работе федерального ведомства. Многие наработки уже присутствуют - очень важно замечать их и тиражировать. Мы будем работать в этом направлении", - прокомментировал министр.

Владимир Якушев также отметил, что ведомство будет работать в формате максимальной открытости и постоянного диалога: "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет работать в формате "открытых дверей. Это будет министерство для людей", - подчеркнул В.Якушев.

В рамках деловой программы ПМЭФ 25 мая состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Лидерами данного рейтинга стали Тюменская область, Москва и республика Татарстан, сообщает пресс-служба Минстроя.