Общепит лидирует по ротации в ТЦ Петербурга

Во втором квартале 2018 года в торговых центрах Петербурга наибольшая ротация происходила в сегменте общепита, сообщает компания JLL. Изменения коснулись 3,4% кафе и ресторанов из расчета площади.

На втором месте оказался сегмент электроники и бытовой техники - ротация составила 3,2%.

По словам руководителя направления аренды ТЦ компании JLL Анастасии Балмочных, собственники торговых центров Петербурга продолжают расширять предложение кафе и ресторанов как количественно, так и качественно, привлекая новые концепции и кухни.

Структура открытых и закрытых арендаторов во 2-м квартале 2018 года в ТЦ Санкт-Петербурга (исходя из площади)

открытия закрытия

Источник: JLL

«На сегмент общепита сегодня приходится более 5% арендуемой площади петербургских ТЦ, и, учитывая европейский тренд, мы ожидаем постепенного роста данного показателя по мере реализации новых проектов», - подчеркнула Анастасия Балмочных.

Ротация по сегментам на рынке торговых центров Санкт-Петербурга

Источник: JLL

Эксперты отмечают, что в сегменте электроники ротация была во многом связана с заменой магазинов одной сети на другую в рамках определенной группы компаний.