Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Общепит лидирует по ротации в ТЦ Петербурга

Экономика » Недвижимость

Во втором квартале 2018 года в торговых центрах Петербурга наибольшая ротация происходила в сегменте общепита, сообщает компания JLL. Изменения коснулись 3,4%  кафе и ресторанов из расчета площади.

На втором месте оказался сегмент электроники и бытовой техники - ротация составила 3,2%.

По словам руководителя направления аренды ТЦ компании JLL Анастасии Балмочных, собственники торговых центров Петербурга продолжают расширять предложение кафе и ресторанов как количественно, так и качественно, привлекая новые концепции и кухни.

Структура открытых и закрытых арендаторов во 2-м квартале 2018 года в ТЦ Санкт-Петербурга (исходя из площади)

открытия

закрытия

Источник: JLL

«На сегмент общепита сегодня приходится более 5% арендуемой площади петербургских ТЦ, и, учитывая европейский тренд, мы ожидаем постепенного роста данного показателя по мере реализации новых проектов», - подчеркнула Анастасия Балмочных.

Ротация по сегментам на рынке торговых центров Санкт-Петербурга

Источник: JLL 

Эксперты отмечают, что в сегменте электроники ротация была во многом связана с заменой магазинов одной сети на другую в рамках определенной группы компаний.

 

Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы общепит недвижимость строительство торговый центр Санкт-Петербург
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Власть
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Аналитика
Запрет в ответ: Индия регулирует криптовалюты
Читательский топ
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Туристы на Балеарах "убили" систему "все включено"
Новости Все >
Флот НАТО вошел в порт Одессы как домой
Дзюба: сборная России хотела вбить Виду в поле за "Слава Украине"
Медведев рискнул критиковать Чечню и весь Кавказ
Коллекторы скоро не смогут даже пугать должников
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Власть заставят провести референдум по пенсионной реформе?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости

Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа.

Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Спорт
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Министерство обороны
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Украина
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Спорт
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Происшествия
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Общество
Стали известны дни отдыха во время праздников в 2019 году
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Василий Амирджанов Нетаньяху не хватает хлора Василий Амирджанов Соломон Соловьев Шаг во Льве, два шага в Раке Соломон Соловьев Марк Глухов Планшеты рулят и атакуют ноутбуки Марк Глухов
Комментарии
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
США создадут военные базы для контроля Антарктиды
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Сталинград стал заложником противоречий
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Сталинград стал заложником противоречий
Сталинград стал заложником противоречий
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
США признали: Вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете
Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Наша цивилизация на Земле - пятая по счету
Друзы Израиля возмущены законом о еврейском характере государства
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России

О новом мировом порядке пока не говорят. Но о том, что новой Европе нужна новая система безопасности, речь идет уже давно. Теперь она начинает складываться. Насколько все-таки реальна и безопасна эта система? А точнее, сразу две системы? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался