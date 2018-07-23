Во втором квартале 2018 года в торговых центрах Петербурга наибольшая ротация происходила в сегменте общепита, сообщает компания JLL. Изменения коснулись 3,4% кафе и ресторанов из расчета площади.
На втором месте оказался сегмент электроники и бытовой техники - ротация составила 3,2%.
По словам руководителя направления аренды ТЦ компании JLL Анастасии Балмочных, собственники торговых центров Петербурга продолжают расширять предложение кафе и ресторанов как количественно, так и качественно, привлекая новые концепции и кухни.
Структура открытых и закрытых арендаторов во 2-м квартале 2018 года в ТЦ Санкт-Петербурга (исходя из площади)
|
открытия
|
закрытия
|
|
Источник: JLL
«На сегмент общепита сегодня приходится более 5% арендуемой площади петербургских ТЦ, и, учитывая европейский тренд, мы ожидаем постепенного роста данного показателя по мере реализации новых проектов», - подчеркнула Анастасия Балмочных.
Ротация по сегментам на рынке торговых центров Санкт-Петербурга
|
Источник: JLL
Эксперты отмечают, что в сегменте электроники ротация была во многом связана с заменой магазинов одной сети на другую в рамках определенной группы компаний.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа.
Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.
Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.
О новом мировом порядке пока не говорят. Но о том, что новой Европе нужна новая система безопасности, речь идет уже давно. Теперь она начинает складываться. Насколько все-таки реальна и безопасна эта система? А точнее, сразу две системы? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.