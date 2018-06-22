На рынке посуточной загородной аренды сегодня экспонируется немногим более 1000 лотов. Средняя арендная ставка зафиксирована на уровне 15,7 тыс. рублей в сутки, сообщает ЦИАН.
По оценке аналитиков, данные показатель рассчитан для аренды в будний день, на выходные и праздники он может быть в 2-3 раза выше. В частности, в загородных домах, которые сдаются исключительно на время проведения Чемпионата мира по футболу, средняя ставка в 2,5 раза выше — 40 тыс. рублей в сутки.
Эксперты отмечают, что найти жилье за городом на время проведения мундиаля можно и значительно дешевле. Ставки сегодня стартуют от 4,5 тыс. рублей в сутки. За эту сумму можно арендовать комнату площадью 25 кв.м в доме на Рублево-Успенском шоссе. В комнате предусмотрен кондиционер, отдельный санузел.
Самые же дорогие варианты на время проведения Чемпионата мира по футболу обойдутся примерно в 100 тыс. рублей в сутки. За эту цену предлагается, в частности, четырехуровневый таунхаус площадью 390 кв.м. в Павшинской пойме в нескольких минутах езды от стадиона "Открытие Арена".
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