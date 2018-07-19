Минстрой готовит нацпроект "Жилье и городская среда"

Минстрой России открыт для предложений по созданию новых инструментов в рамках формирования нацпроекта "Жилье и городская среда", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время Минстрой России формирует нацпроект "Жилье и городская среда". Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, выступая на сессии "Жилье для людей — развитие городов". Мероприятие прошло в рамках MOSCOW URBAN FORUM 2018.

Проект должен быть представлен Президенту страны уже в октябре, пройдя до этого обсуждение с профессиональным сообществом и другими ведомствами. Однако его структура создана, отмечается в сообщении.

"Мы предложили сделать четыре магистральных раздела: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды, сокращение аварийного фонда. Проект должен быть принят до 1 октября 2018, все показатели, заложенные в нем, планируются к реализации до 31 декабря 2024 года", — подчеркнул Владимир Якушев.

Среди показателей — введение в строй 120 млн кв.м жилья ежегодно, увеличение доступности ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%, изменение индекса качества среды.

К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90% мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы.

К этому же времени предлагается обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья — создать постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда, уточнить параметры признания дома аварийным. Уже к 21 году соотношение расселяемого аварийного жилья к признаваемому аварийным должно стать сопоставимым или даже превышать его, отмечается в сообщении Минстроя.