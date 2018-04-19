"Умные города" появятся в каждом регионе России

"Умные города" должны появиться в каждом регионе России. Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

На ежегодном международном форуме замглавы Минстроя России рассказал о реализации проекта "умный город", а также о применении смарт-разработок в сфере ЖКХ и создании комфортной городской среды.

Участники отметили несколько принципов, соблюдение которых является необходимостью. И прежде всего, ориентацию на человека. По мнению спикеров, человек должен заниматься своей жизнью, а не бегать по учреждениям для оформления тех или иных документов по несколько месяцев. Изменение отношения к людям позволит быстрее пройти путь развития. Ключевая задача создать и запустить в каждом городе агрегаторы учета того, что хотят люди.

Участники форума особо отметили тему безопасности. Сегодня все больше развивается система видеонаблюдения в городах. Андрей Чибис подчеркнул, что если дать доступ населению к просмотру видео в режиме онлайн, то это создаст тысячи помощников данной системы.

Вторым принципом было названо "Умное ЖКХ". В данном случае необходимо внедрить полную автоматизацию контроля объема и потребления качества ресурсов. Дисконтные программы также могут стать удобны для потребителей. Повышение энергоэффективности приведет к серьезной экономии.

Третьим принципом спикеры назвали качественное управление городскими ресурсами. Было предложено дать доступ к информации о состоянии городского хозяйства и экологической обстановки гражданам. В этом случае каждый гражданин сможет обладать всей полнотой информации, а значит сможет конкретнее планировать свою жизнь и жизнь своего города.

Еще одним принципом является экономика сервиса. По словам замглавы Минстроя России Андрея Чибиса, не следует из наших городов делать старый Шанхай. Нужно четко определять дизайн-код. Надо принимать решение о размещении объектов именно там, где это необходимо.

Все перечисленные принципы поддержаны правительством России и будут реализовываться в рамках работы по внедрению "Умного города" в каждом регионе. При этом те регионы, где указанные показатели будут повышаться активнее — будут получать больше средств из бюджета на реализацию данных проектов, подчеркнул А. Чибис. ​​​​​​​