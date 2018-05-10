Экологичные производства создадут на 800 гектарах в Новой Москве

Группа компаний "А101" совместно с архитектурной школой "МАРШ" и Институтом государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС разрабатывают концепцию комплексного развития для территории площадью более 800 гектаров в Большой Москве, включая создание экологичных производств.

Территория представляет собой несколько участков, расположенных на территории Десеновского поселения — в непосредственной близости от Калужского шоссе и города Троицка, говорится в сообщении ГК "А101".

Эта территория характеризуется благоприятной экологической обстановкой и хорошими перспективами развития транспортной инфраструктуры. В частности, городские власти планируют строительство дорожной сети, связывающей эту территорию с Троицком, Щербинкой, Коммунаркой, Подольском и аэропортом Остафьево.

Как подчеркивается в сообщении, стратегический мастер-план ГК "А101" предполагает создание здесь современных, безопасных для окружающей среды производств, а также развитую городскую среду, включающую в себя жилье, социально-бытовую, торговую, рекреационную и досуговую инфраструктуру. Общая площадь перспективного строительства на этой территории оценивается примерно в 6 млн кв. метров недвижимости различного назначения.

Эксперты подчеркивают, что важной частью работы будет создание сбалансированной городской среды с единым дизайн-кодом, предполагающей наличие комфортного жилья, современных общественных пространств с разнообразным наполнением, а также широких возможностей для развития частного предпринимательства в рамках объектов социально-бытовой и торговой инфраструктуры.