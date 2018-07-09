Количество строек апарт-отелей в Петербурге удвоилось

В Санкт-Петербурге за I полугодие 2018 года было выдано в 2 раза больше разрешений на строительство гостиниц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания Hospitality Management.

При этом из 12 разрешений, которые получили петербургские строители, только 3 приходятся на проекты средств временного размещения классического формата, а не апартаменты, отмечают эксперты. Предложение петербургского рынка апартаментов может обновиться за счет 7 новых проектов (несколько разрешений выданы на один проект), которым в 2018 году впервые было выдано разрешение на строительство.

По данным Hospitality Management, 4 новых апарт-отеля будут построены в Московском, Невском и Приморском районах города.

Три новых гостиницы классического формата появятся в Василеостровском и Центральном районах. Учитывая локацию объектов, по оценкам экспертов Hospitality Management, скорее всего, это будут отели категории 3-4*.

Динамика получения разрешений на строительство в I полугодии 2018 года не уступает показателям прошлого года. Так, в течение 2017 года разрешения получили 15 новых проектов, из которых 5 - классические гостиницы, а 10 - апартаменты.

По данным Hospitality Management, начиная с 2015 года общее количество проектов, в разрешительной документации которых значится «гостиница», составило 54 объекта. При этом из них 36 приходится на формат апартаментов.

В среднем срок строительства гостиницы составляет два года. Срок реализации проектов апарт-отелей превышает три года.

В качестве перспективного направления эксперты Hospitality Management выделают гостиницы 3* в составе апарт-комплексов, расположенных за границей исторической части города. В настоящее время в Санкт-Петербурге работает порядка 250 классических гостиниц 3*, из которых менее 10% располагают номерным фондом более 100 комнат.

По мнению аналитиков, для новых проектов данного формата особенно интересны такие локации, как оба берега Невского района, Выборгский и Приморский районы.