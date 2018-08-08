Москва ввела 22 социальных объекта с начала года — Хуснуллин

Московские строители возвели 22 социальных объекта за семь месяцев 2018 года, говорится в сообщении столичного стройкомплекса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, мэр Сергей Собянин поставил задачу превратить Москву в комфортный город за счет комплексного развития территорий. Это предполагает обеспечение вводимого жилья социальной инфраструктурой.

"В этом году мы ввели шесть школ и детских садов, шесть больниц и поликлиник. Кроме того, построили девять спортивных объектов и объект культуры", — отметил М. Хуснуллин.

Как узнала "Правда.Ру", среди открытых объектов — первый корпус медицинского кластера в "Сколково". Это проект мирового уровня, предполагающий получение медицинской помощи по высоким международным стандартам.

По словам главы столичного стройкомплекса, в ближайшие пять лет планируется ввести еще 230 объектов образования, 90 объектов здравоохранения, 100 объектов спорта и 45 объектов культуры, включая не имеющий аналогов в России парк "Остров мечты".

Напомним, что всего за последние восемь лет в столице введено 304 школы и детских сада, 72 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов.