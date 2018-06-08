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Источник Правда.Ру

Счета эскроу станут гарантией дольщиков

Экономика » Недвижимость

Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки, которые с 1 июля 2019 г сделают обязательными счета эскроу в долевом строительстве, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

7 июня Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию таблицу поправок в законодательство о долевом строительстве, говорится в пресс-релизе.

В целях реализации поручения Президента с 1 июля 2019 года предусматривается переход на исключительное использование счетов эскроу при привлечении средств граждан в долевое строительство.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, эскроу счета — это совершенно иная технология, по которой будут привлекаться средства граждан в строительство жилья.

Глава Минстроя пояснил, что денежные средства граждан, которые хотят купить будущее жилье, теперь будут зачисляться на специальный счет в банк. Эти средства будут одновременно служить залогом и инструментом для понижения процентной ставки при открытии кредитной линии для застройщика.

Застройщик сможет получить их только после того, как выдаст ключи участникам долевого строительства. "Это цивилизованный способ, когда мы можем использовать средства граждан, но при этом не ставим их под угрозу", — добавил Министр строительства и ЖКХ РФ.

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Темы Госдума Минстрой счета эксроу недвижимость строительство долевое строительство договор долевого участия
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