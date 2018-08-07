Студии завоевывают массовый рынок жилья

Доля студий среди апартаментов массового сегмента составляет 26,9%, сообщает компания "Метриум".

Небольшие студии, представлены в 9 из 11 новостроек массового сегмента, вышедших на столичный рынок с начала 2018 года, отмечают эксперты. Данный формат недвижимости активно входит и в новые проекты бизнес-, премиум- и элитного класса.

По данным "Метриум", из 36 новых жилых и апартаментных комплексов, продажи в которых стартовали с начала 2018 года, формат студий предусмотрен в 19. Из них 9 относятся к сегменту комфорт-класса, 7 — к "бизнесу" и 3 — к премиальной категории.

Как сообщили "Правде.Ру", по итогам первого полугодия 2018 года в столичных новостройках предлагалось 3,3 тыс. студий. Это составляет 6,4% от общего объема предложения на первичном рынке Москвы (включая присоединенные территории).

Самая большая доля студий сегодня представлена среди апартаментов массового сегмента — 26,9%. В апартаментах премиум-класса доля студий составляет 23,6%. В новостройках ТиНАО доля студий составляет 11,8%.

По мнению аналитиков, основная причина, по которой студии пользуются высоким спросом — это низкий порог входа. Самая доступная студия сегодня обойдется в 2 млн рублей.

По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, студии начали активно завоевывать столичный первичный рынок в период кризиса, когда активность покупателей сильно снизилась.

"В качестве антикризисного предложения данный продукт можно назвать идеальным: низкий порог входа привлекает покупателей, что позволяет девелоперам выполнять план по продажам и аккумулировать средства на продолжение стройки", — подчеркнула Мария Литинецкая.

Эксперты считают, что популярность студий заключается в то, что они пользуются большим спросом на рынке аренды жилья. Благодаря небольшой площади, хорошему состоянию дома и доступной арендной ставке (от 20 тыс. руб. в Новой Москве и от 35 тыс. руб. внутри МКАД), эти предложения быстро уходят с рынка.

"Правда.Ру" ранее сообощала, что наибольший объем предложения студий сосредоточен в СВАО, на который приходится 32% предложения этого формата. Примерно треть предложения студий (32,4%) представлена в диапазоне площадей от 30 до 33 кв.м, 24,7% сосредоточена в диапазоне от 24 до 27 кв.м.