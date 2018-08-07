Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Студии завоевывают массовый рынок жилья

Экономика » Недвижимость

Доля студий среди апартаментов массового сегмента составляет 26,9%, сообщает компания "Метриум".

Небольшие студии, представлены в 9 из 11 новостроек массового сегмента, вышедших на столичный рынок с начала 2018 года, отмечают эксперты. Данный формат недвижимости активно входит и в новые проекты бизнес-, премиум- и элитного класса.

По данным "Метриум", из 36 новых жилых и апартаментных комплексов, продажи в которых стартовали с начала 2018 года, формат студий предусмотрен в 19. Из них 9 относятся к сегменту комфорт-класса, 7 — к "бизнесу" и 3 — к премиальной категории.

Как сообщили "Правде.Ру", по итогам первого полугодия 2018 года в столичных новостройках предлагалось 3,3 тыс. студий. Это составляет 6,4% от общего объема предложения на первичном рынке Москвы (включая присоединенные территории).

Самая большая доля студий сегодня представлена среди апартаментов массового сегмента — 26,9%. В апартаментах премиум-класса доля студий составляет 23,6%. В новостройках ТиНАО доля студий составляет 11,8%.

По мнению аналитиков, основная причина, по которой студии пользуются высоким спросом — это низкий порог входа. Самая доступная студия сегодня обойдется в 2 млн рублей.

По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, студии начали активно завоевывать столичный первичный рынок в период кризиса, когда активность покупателей сильно снизилась.

"В качестве антикризисного предложения данный продукт можно назвать идеальным: низкий порог входа привлекает покупателей, что позволяет девелоперам выполнять план по продажам и аккумулировать средства на продолжение стройки", — подчеркнула Мария Литинецкая.

Эксперты считают, что популярность студий заключается в то, что они пользуются большим спросом на рынке аренды жилья. Благодаря небольшой площади, хорошему состоянию дома и доступной арендной ставке (от 20 тыс. руб. в Новой Москве и от 35 тыс. руб. внутри МКАД), эти предложения быстро уходят с рынка.

"Правда.Ру" ранее сообощала, что наибольший объем предложения студий сосредоточен в СВАО, на который приходится 32% предложения этого формата. Примерно треть предложения студий (32,4%) представлена в диапазоне площадей от 30 до 33 кв.м, 24,7% сосредоточена в диапазоне от 24 до 27 кв.м.

 

Совет от Совет от "Лидера" : Датствуйте!

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы жилье студии недвижимость строительство новостройки Москвы
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Веган, вегетарианец и сыроед - кто все эти люди?
Формула небес
Мата Хари, Шарлиз Терон и София Ротару. Рецепты сексуальности
Человек
Знаменитости, которых никогда не было
Новости Все >
На Западе оценили шансы Су-35 против F-22 и F-35
Студии завоевывают массовый рынок жилья
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Названы подержанные автомобили, которые ржавеют быстрее всего
Девелоперы спешат получить ЗОС
На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией
Курорт "Роза Хутор" принял новые стандарты гостеприимного сервиса
Дома по реновации проверят на безопасность﻿
Китайский производитель Bitmain объединил Wi-Fi и майнинг
Россия ответила Греции зеркальной высылкой дипломатов
Читательский топ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
СМИ: "Почта России" снова неистово опозорилась с посылками?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

Федеральная Служба Безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.

Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Наука и техника
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Мир
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Партии
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Россия
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог

В России планируется ввести так называемый налог с самозанятых. Федеральная налоговая служба прокомментировала нововведение.

Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Россия
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Мир
США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии
Экономика
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС

Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.

Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
На смартфоны для чиновников уйдет 160 миллиардов из пенсий
Россия
На смартфоны для чиновников уйдет 160 миллиардов из пенсий
Общество
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Мир
Россия и Китай совместными силами могут уничтожить американскую авиацию
Соломон Соловьев Мата Хари, Шарлиз Терон и София Ротару. Рецепты сексуальности Соломон Соловьев Игорь Буккер Знаменитости, которых никогда не было Игорь Буккер Василий Амирджанов Стивен Сигал разберется с русофобами в США Василий Амирджанов
Комментарии
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Дома по реновации проверят на безопасность﻿
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Дома по реновации проверят на безопасность﻿
Дома по реновации проверят на безопасность﻿
На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией
Главная угроза демократии США - русские... мемы
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Дома по реновации проверят на безопасность﻿
Дома по реновации проверят на безопасность﻿
Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Разоблачено: почему "Алиса" Яндекса унизила президента Путина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Дома по реновации проверят на безопасность﻿
ЕС восстал: санкции США будут заблокированы
Украина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад

Петр Порошенко не перестает обещать народу вступление в ЕС и в НАТО. Даже изменения в Конституцию собирается вносить. Зачем и кому это нужно на самом деле?

Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Главная угроза демократии США - русские... мемы
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ