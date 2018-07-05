Московская элитная "вторичка" подорожала на 23%

Средний бюджет сделок в рублях в I полугодии 2018 года составил 195,6 млн, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 23% (было — 159,5 млн), сообщает Top Brokers Alliance.

По данным экспертов, на вторичном рынке элитного жилья Москвы за I полугодие 2018 года было продано 88 лотов на общую сумму 279 млн долларов США.

Совокупная площадь всех проданных объектов составила 16,8 тыс. кв.м, а средний бюджет сделок на вторичном элитном рынке за данный период — 3,2 млн долларов США.

Всего за I полугодие 2018 года на вторичном рынке элитного жилья было реализовано 88 квартир. Таким образом, по отношению к I полугодию 2017 года количество сделок сократилось на 16% (тогда — 105 квартир).

Наибольшее количество сделок за отчетный период было традиционно заключено в районе Хамовники (23%), на втором месте оказалась Остоженка (16%), а на третьем — Патриаршие пруды (13%).

Руководители агентств недвижимости, входящих в Top Brokers Alliance, отмечают увеличение конкуренции со стороны первичного рынка, где ценообразование на объекты обычно более привлекательное, есть возможность получить гибкие условия оплаты и, более того, предложения с современной высококачественной отделкой уже не единичны.

Все эти факторы сегодня нередко склоняют покупателей в сторону приобретения квартир в новостройках, в то время как главным преимуществом вторичных объектов является возможность вселиться в готовое жилье, подчеркивают аналитики.