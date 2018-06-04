Роскосмос проследит за освобождением зданий Центра Хруничева

Высвобождение и продажа земли Космического центра имени Хруничева, где производятся ракеты "Протон", будет вестись под контролем госкорпорации "Роскосмос", сообщает агентство РИА Новости.

По информации, полученной РИА-Новости в дирекции по коммуникациям Центра имени Хруничева, на московской площадке Центра, расположенной в Филевской пойме, в течение 2018-2019 годов от производства будет освобождено 217 корпусов.

Высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей, отмечает агентство.

В дирекции Центра также сообщили, что процесс переноса производственного оборудования (439 единиц) и технологической оснастки (366 единиц), а также освобождение помещений (217 корпусов) будет происходить в соответствии с утвержденным в государственной корпорации "Роскосмос" планом-графиком в течение 2018-2019 года.

Освобожденный земельный участок будет реализован в результате конкурсных процедур по согласованию и под контролем государственной корпорации "Роскосмос".

По сообщению РИА-Новости, оптимизация территории московской площадки ведется в соответствии с программой финансового оздоровления Центра Хруничева на период до 2025 года. Программа утверждена в госкорпорации "Роскосмос" и согласована в правительстве РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках оптимизации производственных мощностей Центр Хруничева сократит до 80% территории. Производство ракет "Протон" в ближайшие годы будет прекращено в связи с планами завершения эксплуатации носителя в 2025 году. Производство ракет "Ангара" будет развернуто в Омске.