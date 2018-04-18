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Источник Правда.Ру

Глава МВФ заявила о наличии преимуществ у криптовалют

Экономика » Криптовалюты

Глава МВФ Кристин Лагард выразила свой оптимизм и поддержку по отношению к технологии криптовалют в официальном блоге МВФ.

Глава МВФ заявила о наличии преимуществ у криптовалют. 386036.jpeg

Она отметила скорость переводов любых денежных сумм и дешевизну транзакций. Лагард также заявила что криптовалюты приведут к "диверсификации финансового ландшафта", что поможет усовершенствовать систему.

При этом глава МВФ отметила, что цифровым активам еще предстоит завоевать доверие как простых потребителей, так и властей.

Несколько месяцев назад Лагард отмечала множество "темных" моментов криптовалют и призывала к разработке международного регулирования рынка цифровых активов.

Пост появился спустя месяц после того, как Лагард предупреждала об опасности "темной стороны" криптовалют. Теперь же глава МВФ предлагает обратить внимание на "потенциальные преимущества крипто-активов, таких как биткоин. Кристин Лагард: "Взвешенный взгляд на криптовалюты должен увести нас в сторону и от крипто-осуждения, и от крипто-эйфории".

Несмотря на комментарии о необходимости обуздать незаконную активность, связанную с криптовалютами, прозвучавшими в ходе Всемирного экономического форума в январе 2018 года, Лагард вновь заявляет о том, что подход к криптовалютам должен быть беспристрастным: "Понимание рисков, которые криптоактивы создают для финансовой стабильности жизненно важно, когда мы проводим границу между реальными угрозами и ненужными опасениями.

Именно поэтому нам нужна беспристрастная регулятивная повестка дня, защищающая от рисков и не вредящая инновациям. Такой подход может помочь нам получить выигрыш и избежать ловушек в условиях становления новой экономики".

Слова Лагард прозвучали на фоне продолжающегося усиления регулирования в разных странах. В то время как представители традиционного финансового сектора продолжают называть биткоин "пузырем", некоторые эксперты, такие как Тим Дрейпер, предрекают скорый всплеск на криптовалютном рынке.

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