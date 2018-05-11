Дэвид Маркус возглавит в Facebook блокчейн-исследования

В Facebook бывший руководитель развития мессенджера стал главой направления блокчейн-исследований в рамках перестановок в руководящем составе организации, которое позволит руководителям брендов Whatsapp и Instagram стать ближе к главной дирекции организации.

Руководитель развития мессенджера Facebook Дэвид Маркус (David Marcus), занимавшийся разработкой приложения с 2014 года, возглавит "небольшую группу", цель которой - исследование потенциала применения технологии блокчейн.

"Я создаю небольшую группу, чтобы изучить, как лучше всего использовать блокчейн в Facebook с нуля", - сообщил он.

Напомним, что в январе этого года Facebook запретила рекламу криптовалют и ICO, что стало стимулом для Google и Twitter сделать тоже самое. Вероятно, запрет на криптовалюты не относится к технологической основе криптовалют - к блокчейну.

Маркус не детализировал направление, в котором планируется внедрение блокчейна в работу компании. Однако этот шаг был сделан Facebook на фоне продолжающегося скандала об утечке данных с платформы, который начался в апреле этого года.

Решение о том, что Маркус возглавит группу бросается в глаза. Бывший руководитель PayPal присоединился к правлению криптовалютной биржи и кошелька Coinbase в декабре прошлого года.

В то время генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) высоко оценил "знания Маркуса как о платежах, так и мобильном пространстве", но спорная жесткая позиция Facebook в отношении криптовалют указывает на то, что платежи в цифровых валютах вряд ли будут внедрены в социальной сети в ближайшее время.

В группу Facebook по исследованию блокчейна также войдет руководитель направления разработки Instagram Кевин Вейл (Kevin Weil). Facebook подтвердила эту информацию и добавила, что это решение также было принято в рамках перестановок в руководящем составе компании и ее брендов.