Арбитражный суд Москвы завершил дело о банкротстве гражданина Ильи Царькова, в рамках которого признал криптовалюту имуществом.
Суд постановил завершить процедуру банкротства, освободить должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Как сообщил на заседании в среду финансовый управляющий Леонов, единственный кредитор Царькова "Рикас Финанс"несмотря на обращения к нему свои требования к должнику в процедуре банкротства не заявил. Поэтому финансовый управляющий попросил суд завершить процедуру банкротства. По его словам, реализация имущества не проводилась, биткоины остались у Царькова.
Царькова признали банкротом в октябре. Основанием стала задолженность перед ООО "Рикас Финанс" в 19 миллионов рублей. Арбитраж установил, что у должника, чья зарплата составляет сто тысяч рублей, нет средств для ее погашения.
В процессе банкротства с октября по август прошло несколько судебных заседаний, на которых рассматривался вопрос статуса криптовалют и возможности их включения в конкурсную массу должника.
В результате в мае этого года девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить в конкурсную массу банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту в размере 0,2 биткоина. Суд обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы.
Таким образом, суд впервые в России признал криптовалюту имуществом.
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